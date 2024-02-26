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10:35 26.02.2024

Сирський та Умєров на передовій обговорили посилення окремих ділянок фронту

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Сирський та Умєров на передовій обговорили посилення окремих ділянок фронту

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти в районі бойових дій, де провели детальний аналіз ситуації, визначивши подальші кроки, передусім щодо захисту військ від дронів та ударів із повітря КАБами, а також посилення окремих ділянок фронту.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю", - написав Сирський у телеграм-каналі в понеділок.

"Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", - зазначив він.

Сирський та Умєров також поспілкувалися з командирами бригад й окремих батальйонів про стан справ на місцях, проаналізували проблеми, які виникають у бригадах. "Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць", - наголосив головнокомандувач ЗСУ, додавши, що "задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень". 

Теги: #сирський #умєров #передова

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