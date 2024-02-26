Прикордонники в Харківській області знищили бліндаж росіян

Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожий бліндаж із особовим складом у Харківській області, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

"Під час роботи на тимчасово захопленій території Харківщини аеророзвідники 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" знищили ворожий бліндаж з особовим складом ворога всередині", - йдеться в повідомленні.

У результаті п'ятьох загарбників знищено, ще двох поранено.