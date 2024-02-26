У житловому секторі Дніпра в результаті ворожих обстрілів пошкоджено десять приватних будинків

У Дніпрі в житловому секторі внаслідок обстрілів російських військ пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Досягнення" росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджено 10 приватних будинків, кілька автомобілів", - написав він у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що постраждали двоє чоловіків 41 і 49 років, і двоє жінок 20 і 60 років. Вони перебувають у лікарні.