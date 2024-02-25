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21:40 25.02.2024

Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

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Лубінець підтвердив розстріл росіянами під Бахмутом сімох українських військовополонених, звернеться до ООН і МКЧХ

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив розстріл під Бахмутом сімох беззбройних українських військовослужбовців, які мали намір здатися в полон, назвавши це черговим воєнним злочином росіян.

"Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон!". - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, це черговий воєнний злочин, який, імовірно, стався 24 лютого в Бахмутському районі.

Лубінець зазначив, що на поширюваному в телеграм-каналах відео видно, що українські військові здаються в полон. Зокрема, їхні руки були підняті догори, вони показували, що беззбройні й не становлять загрози.

"Росіяни мали взяти їх у полон, але замість цього нещадно розстріляли", - наголосив він.

Однак Лубінець точної кількості розстріляних росіянами українців не назвав, але, ймовірно, їх було щонайменше семеро. "Це військовослужбовці СОУ", - написав він.

Лубінець зазначив, що українській стороні відомо з якої військової частини російські військові.

"Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених", - заявив Лубінець.

"Для російської армії Женевські конвенції, правила і звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" і "звичаями" - жорстокості, підлості, ницості. Такі вбивства військовополонених - випадки не поодинокі. За них має бути покарання", - підсумував омбудсмен.

Раніше в телеграм-каналах почали поширювати відео розстрілу російською армією українських військових, які були беззбройні та тримали високо підняті над головою руки.

 

 

 

Теги: #омбудсмен #розстріл #полонені

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