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18:25 25.02.2024

Передання Україні заморожених російських активів сильно ослабить Путіна - Зеленський

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Передання партнерами Україні мільярдів заморожених російських активів сильно ослабить Путіна, оскільки для нього гроші - це номер один і він намагається захистити їх, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Заяви про їхню (російську - ІФ-У) політичну ізоляцію у світі, про санкції проти них. Все знаєте про що це? Про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші - номер один. Якщо ви чуєте його меседжі - все навколо грошей. І він дбає про безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном", - заявив Зеленський на пресконференції в неділю.

Тому, заявив президент України, я вважаю, що це його слабке місце.

"Якщо всі ці заморожені активи сьогодні передадуть Україні, гадаю, це сильно його ослабить... Тоді він телефонуватиме всім. Не тільки мені, усім телефонуватиме. І шукатиме, як закінчити цю війну", - заявив Зеленський.

Він також заявив, що "Путін не може захистити той бізнес, який навколо нього - великий бізнес, олігархів він не здатний захистити".

 

Теги: #зеленський #активи_рф

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