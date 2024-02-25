Глава СБУ: ми націлені на групи ворожих агентів і зрадників

Служба безпеки України націлена на виявлення груп ворожих агентів і зрадників, а не на поодинокі затримання, і використовує в цьому досвід боротьби з організованою злочинністю, заявляє глава відомства Василь Малюк.

"47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників отримали підозру і затримані з початку війни і понад 55 тисяч колаборантів", - розповів Малюк на панельній дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю.

Говорячи про агентурні мережі, глава СБУ назвав їх "справжніми гадюшниками на тілі неньки-України".

"Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми націлені не на поодиноких держзрадників, а використовуємо складний досвід, набутий нами в боротьбі з організованою злочинністю", - зазначив Малюк.

Наводячи конкретні приклади, керівник української спецслужби розповів, що троє жителів Чернігівської та Київської області готували вогневе ураження ППО "Patriot". " Їх затримали безпосередньо перед виконанням цих завдань, коли вони вже монтували ударні БПЛА. Для цього за завданням ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів", - розповів глава СБУ.

Також, зазначив він, у Дніпрі затримано агентурну мережу з вісьмох осіб, які працювали на Головне управління Генштабу РФ (так зване ГРУ). "Вони збирали і передавали ворогові велику кількість інформації, зокрема організовували ракетні обстріли", - додав Малюк.

Найбільша агентурна мережа, як уточнив глава української спецслужби, була виявлена в Миколаївській області і налічувала 13 осіб.

"Ця робота триває, попереду багато сюрпризів і, повірте, ворог не пройде повз нас", - підсумував глава СБУ.