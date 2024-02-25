Події

16:33 25.02.2024

У Закарпатській області затримали трьох нелегалів, які намагалися переплисти Тису на камерах для шин - Держприкордонслужба

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Трьох громадян України затримано під час спроби переплисти прикордонну річку Тиса на надувних камерах для шин, повідомляють у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України в неділю.

"Чоловіки заплатили переправникам по $4000. Дочекавшись ночі, ділки повідомили клієнтам, що доведеться перепливати річку без човна. Дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники. Правову оцінку діям затриманих даватиме суд", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #держприкордонслужба #нелегали

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