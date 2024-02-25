Умєров і Сирський вручили нагороди воїнам під час своєї поїздки на фронт

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час своєї поїздки на фронт вручили нагороди українським захисникам Авдіївки.

"Важлива поїздка з головнокомандувачем Сирським на фронт. Нагородили наших воїнів. Тих, хто тримав Авдіївку. Тих, хто прикривав вихід побратимів із міста. Тих, хто знищував ворога. 10 років оборони Авдіївки - подвиг, який увійде в підручники історії. Ви завдали ворогу непоправних втрат", - написав Умєров у фейсбуці в неділю.

Раніше повідомлялося, що Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій, де заслухали доповіді командувачів про ситуацію.