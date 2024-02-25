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12:55 25.02.2024

МВС розгортає регіональну мережу застосування РЕБ і РЕР для захисту об'єктів критичної інфраструктури разом із Силами оборони - Клименко

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МВС розгортає регіональну мережу застосування РЕБ і РЕР для захисту об'єктів критичної інфраструктури разом із Силами оборони - Клименко

Міністерство внутрішніх справ України працює над розгортанням регіональної мережі застосування засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки (РЕБ і РЕР) для захисту об'єктів критичної інфраструктури та важливих державних об'єктів разом з іншими Силами оборони, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

На конференції "Україна. Рік 2024", яка проходить у неділю, міністр наголосив, що на сьогодні сили МВС України становлять близько 20% Сил оборони, - "брали, беруть і братимуть участь у бойових діях".

За словами Клименка, 10 бригад Гвардії наступу перебувають безпосередньо на лінії фронту.

"Також ми розвиваємося інноваційно.... Безпілотники, які ми використовуємо саме в системі внутрішніх справ, доволі серйозно б'ють ворога. Водночас ми говоримо про розробку і виробництво цих безпілотників, якими ми займаємося спільно з суб'єктами господарювання, приватними підприємствами", - зазначив очільник МВС.

Він звернув увагу на те, що система МВС активно використовує розвідувальні та ударні безпілотники на лінії фронту.

"Те, що підтверджено Генеральним штабом: ми (система МВС) знищили або пошкодили ворожої техніки на $5,5 млрд", - повідомив Клименко.

Крім того, він розповів, що МВС провадить підготовку операторів літальних апаратів.

Клименко повідомив, що створено Координаційний центр, який працює над застосуванням засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, що вкрай необхідно на сьогодні.

"Зараз ми працюємо над розгортанням регіональної мережі, яка разом з іншими складовими Сил оборони буде задіяна для захисту об'єктів критичної інфраструктури. На Нацгвардії, Держприкордонслужбі - сотні об'єктів, які захищаємо разом із Силами оборони", - зазначив він.

"Системи підготовки застосування засобів РЕП і РЕР - це сьогоднішній пріоритет для всіх Сил безпеки і оборони", - заявив міністр.

Говорячи про застосування підрозділами МВС техніки вітчизняного оборонного комплексу, очільник МВС зазначив, що на 2024 рік 50% контрактів представляє вітчизняний ОПК. "Це безпрецедентно", - додав міністр.

Теги: #клименко #мвс #рер #реб

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