Події

12:29 25.02.2024

У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

1 хв читати
У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що інформація про те, що депутати т.зв. Придністровської молдовської республіки проситимуть російського президента Володимира Путіна увійти до складу РФ, не відповідає дійсності.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - за наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров'я на своєму з'їзді не планують звертатися до російського диктатора Путіна з проханням увійти до складу РФ", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що "поширення інформації про нібито такі наміри має всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні".

 

Теги: #придністровє #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 23.02.2024
Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

Північна Корея відправила в Росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів - ГУР

16:00 23.02.2024
Росіяни поставили собі завдання знищити нашу авіацію і інфраструктуру для західних літаків - заступник начальника ГУР МО Скібіцький

Росіяни поставили собі завдання знищити нашу авіацію і інфраструктуру для західних літаків - заступник начальника ГУР МО Скібіцький

15:10 23.02.2024
У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

14:38 23.02.2024
ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

14:14 23.02.2024
РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

14:07 21.02.2024
ГУР: Потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв, здійснювати перегрупування і панування в повітрі - основні сильні сторони ворога

ГУР: Потужний мобілізаційний ресурс, можливість відводити війська в резерв, здійснювати перегрупування і панування в повітрі - основні сильні сторони ворога

14:01 21.02.2024
Основні зусилля росіян наразі зосереджені на авдіївському, куп'янському та лиманському напрямках - заступник начальника ГУР

Основні зусилля росіян наразі зосереджені на авдіївському, куп'янському та лиманському напрямках - заступник начальника ГУР

13:54 21.02.2024
Угруповання російських сухопутних військ в Україні сягнуло 470 тис. осіб - ГУР Міноборони

Угруповання російських сухопутних військ в Україні сягнуло 470 тис. осіб - ГУР Міноборони

13:45 21.02.2024
У ГУР Міноборони розповіли про зміни ворожих сил за два роки та посилення угруповання військ у прикордонних з Україною районах

У ГУР Міноборони розповіли про зміни ворожих сил за два роки та посилення угруповання військ у прикордонних з Україною районах

18:12 19.02.2024
У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив, план-2024 уже є

Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці, одна людина поранена - ЗМІ

Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

У результаті ворожих обстрілів у Харківській області поранено волонтера

Українська ППО вночі знищила 16 із 18 "шахедів"

ОСТАННЄ

Сухаревський: Наша мета - зустрічати противника на полі бою першими - дроном

У Нікополі росіяни скинули вибухівку з БПЛА, загинув чоловік - голова ОВА

У понеділок у західних і північних областях невеликий дощ, температура до +16 - Укргідрометцентр

Великомасштабні навчання НАТО стартують на території Польщі

Умєров: Робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив, план-2024 уже є

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони Швеції військову співпрацю між країнами

Росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є постраждалий - ОВА

Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці, одна людина поранена - ЗМІ

Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА