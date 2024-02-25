У ГУР МО спростували інформацію про те, що т.зв. ПМР проситиме увійти до складу РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що інформація про те, що депутати т.зв. Придністровської молдовської республіки проситимуть російського президента Володимира Путіна увійти до складу РФ, не відповідає дійсності.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - за наявною інформацією, 28 лютого 2024 року депутати невизнаного Придністров'я на своєму з'їзді не планують звертатися до російського диктатора Путіна з проханням увійти до складу РФ", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що "поширення інформації про нібито такі наміри має всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні".