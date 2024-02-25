Події

11:09 25.02.2024

Росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є постраждалий - ОВА

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Російські окупанти за добу сім разів обстріляли населені пункти Донецької області, у Костянтинівці від обстрілів постраждала жінка, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація в оперативному зведенні станом на ранок неділі.

"Краматорський район. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 21 магазин і 19 торгових павільйонів, храм і об'єкт інфраструктури. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки в Закитному", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, унаслідок обстрілів у Бахмутському районі, у Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Сіверській громаді пошкоджено будинок та адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

Також повідомляється, що в Покровському районі, у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка та Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове - пошкоджено кафе.

З області евакуйовано 81 особу, зокрема 11 дітей.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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