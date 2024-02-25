За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є руйнування

Ворог атакував Куцурубську, Очаківську та Радсадівську громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:30 неділі.

"Учора, 24 лютого, о 09:04 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади... також учора о 10:30, 15:27, 16:00 і сьогодні о 03:30 артилерійського та мінометного обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Повідомляється, що "о 13:30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Радсадівської громади... Крім того, сьогодні, 25 лютого, о 03:39 зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає", - поінформував Кім.

У зведенні голови ОВА також ідеться, що в Баштанському районі вночі 25 лютого під час бойової роботи сил протиповітряної оборони з відбиття дронової атаки уламками збитого БПЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено лінію електропередачі. У результаті чого знеструмлено п'ять населених пунктів. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Загалом у ніч з 24 на 25 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БПЛА типу "Shahed-131/136".