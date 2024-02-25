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07:45 25.02.2024

ЗС України за добу ліквідували 810 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 810 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 810 осіб особового складу ворога, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 22 БПЛА, 2 крилаті ракети, 25 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 409820 (+810) осіб, танків - 6542 (+8) од, бойових броньованих машин - 12441 (+16) од, артилерійських систем - 9981 (+29) од, РСЗВ - 999 (+0) од, засоби ППО - 684 (+0) од, літаків - 340 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7681 (+22) од, крилаті ракети - 1907 (+2), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13011 (+23) од, спеціальна техніка - 1578 (+2)", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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