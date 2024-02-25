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05:07 25.02.2024

Odysseus "перекинувся під час приземлення"

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Odysseus "перекинувся під час приземлення"

Компанія Intuitive Machines вважає, що місячна станція Odysseus "перекинулася під час приземлення" і, найімовірніше, лежить на боці, притулившись верхньою частиною до скелі, повідомляє в суботу BBC.

Американський космічний апарат, який у четвер увійшов в історію, ставши першим в історії приватним роботом, який здійснив м'яке приземлення на Місяць, в іншому перебуває в хорошому стані.

Його власник, техаська компанія Intuitive Machines (IM), стверджує, що Odysseus має достатній запас енергії та підтримує зв'язок із Землею, оператори намагаються отримати від робота фотографії.

Стів Алтемус, генеральний директор і співзасновник IM, сказав, що поки не зовсім зрозуміло, що сталося, але дані свідчать про те, що робот зачепився опорою за поверхню, а потім упав, оскільки в момент приземлення в нього ще зберігалася бічна інерція.

Також імовірно, що опора Одіссея могла зламатися під час посадки. Звичайно, датчики інерційних вимірювань вказують на те, що корпус станції перебуває в горизонтальному положенні.

Яка б не була причина несподіваної конфігурації приземлення, радіоантени, як і раніше, спрямовані на Землю, а сонячні батареї продовжують збирати енергію для зарядки акумуляторної системи.

Завдяки щасливому випадку, всі наукові прилади, які планували вести спостереження на Місяці, перебувають на боці "Одіссея", поверненому догори, що має дати змогу їм виконати певну роботу. Єдине корисне навантаження на "неправильному боці" посадкового апарату, спрямованому вниз на місячну поверхню, - це статичний художній проєкт.

"Ми сподіваємося отримати фотографії та провести оцінку структури і всього зовнішнього обладнання", - сказав пан Алтемус журналістам.

"Поки що в нас є досить багато оперативних можливостей, навіть попри те, що ми перекинулися. Це дуже тішить нас, і в результаті ми продовжуємо операцію на поверхні".

Робот був спрямований на кратерну місцевість поблизу південного полюса Місяця, і команда IM вважає, що він підійшов дуже близько до наміченого місця, можливо, в межах 2 або 3 км.

Супутник американського космічного агентства під назвою Lunar Reconnaissance Orbiter буде шукати Одіссея цими вихідними, щоб підтвердити його місцезнаходження.

Компанія Intuitive Machines планує здійснити ще дві місячні місії у 2024 році. Під час наступної місії робот буритиме поверхню супутника Землі.

Теги: #сша #місяць #станція

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