ГУР: Десять членів екіпажу російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 знищено

Десять членів екіпажу збитого 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 знищено, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

"Екіпаж знищено. 10 членів екіпажу, підготовка яких займає тривалий час і коштує чимало коштів, знищено", - сказав він в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

Як зазначив Юсов, "дороговартісний літак із російською сучасною модернізованою технікою орієнтовною вартістю $350 млн прийняла земля Трудової Вірменії (населений пункт, біля якого сталася аварія літака - ІФ-У)".

"Це успішна спільна операція ГУР МО і Повітряних Сил України", - сказав Юсов, зазначивши, що операція була складною і нестандартною, вимагала великої і ретельної підготовки, але вона була "вкрай успішною". За його словами, такі операції триватимуть.