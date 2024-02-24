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21:04 24.02.2024

ГУР: Десять членів екіпажу російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 знищено

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ГУР: Десять членів екіпажу російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 знищено

Десять членів екіпажу збитого 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 знищено, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

"Екіпаж знищено. 10 членів екіпажу, підготовка яких займає тривалий час і коштує чимало коштів, знищено", - сказав він в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

Як зазначив Юсов, "дороговартісний літак із російською сучасною модернізованою технікою орієнтовною вартістю $350 млн прийняла земля Трудової Вірменії (населений пункт, біля якого сталася аварія літака - ІФ-У)".

"Це успішна спільна операція ГУР МО і Повітряних Сил України", - сказав Юсов, зазначивши, що операція була складною і нестандартною, вимагала великої і ретельної підготовки, але вона була "вкрай успішною". За його словами, такі операції триватимуть.

 

 

Теги: #літак #збиття #а50

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