Перетин на виїзд з України за тиждень 2-ї річниці війни перевищив перетин на в'їзд на 21 тис.

Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень із 17 до 23 лютого зросла на 5,8% порівняно з попереднім тижнем - до 218 тис., тоді як на в'їзд скоротилася на 2,5% - до 197 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Таким чином, після трьох тижнів приблизної рівності потоків на в'їзд і виїзд кількість тих, хто виїхав цього тижня, перевищила кількість тих, хто в'їхав, на 21 тис.

Водночас рік тому в подібний тиждень, який передував першій річниці повномасштабного вторгнення РФ, цей показник становив 34 тис., а за попередні три тижні - 31 тис. проти 7 тис. за той самий період цього року. А в наступні тижні після першої річниці вторгнення Держприкордонслужба фіксувала вже чистий приплив в Україну.

Нове блокування кордону польськими фермерами з 9 лютого призвело до того, що цього тижня кількість оформлених транспортних засобів скоротилася ще на 3,8% - до 101 тис., тоді як із гуманітарними вантажами залишилася на рівні 683.

Статистика прикордонної служби Польщі також підтверджує збільшення потоку на виїзд з України: зі 129,2 тис. тижнем раніше до 137,1 тис. за період із 16 до 22 лютого, тоді як потік на в'їзд знизився зі 127,0 тис. до 120,4 тис., хоча три попередні тижні вони були приблизно однакові.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців із України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд загалом на 21 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн 2023 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 лютого цього року оцінювали в 6,004 млн, а загалом у світі - у 6,480 млн, що відповідно на 29 тис. і 30 тис. більше, ніж на початок року.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з попередньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язано не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, передусім, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Перетин західного кордону України, тис. осіб:

Дата з України зокрема в Польщу в Україну зокрема українці кільк. авто, тис. гуманіт. авто 23.02 33 20 27 23 15 112 22.02 31 19 25 22 15 117 21.02 29 17 25 21 14 83 20.02 27 17 24 21 13 83 19.02 28 18 30 27 14 96 18.02 33 20 33 29 15 72 17.02 37 22 33 28 15 120 16.02 34 21 29 25 17 107 15.02 27 16 25 22 14 87 14.02 27 16 26 22 14 97 13.02 26 15 25 22 14 76 12.02 26 15 29 26 14 82 11.02 31 19 34 30 15 120 10.02 35 21 34 30 17 117

Дані: Держприкордонслужба