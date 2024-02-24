Події

19:03 24.02.2024

Україна підписала угоду про безпеку з Італією

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Україна підписала угоду про безпеку з Італією

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в суботу в Києві з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцне підґрунтя для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - написав він у телеграм-каналі.

"Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7. Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатність і відновлення нашої держави, і за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - написав також він.

 

 

 

Теги: #італія #безпека #угода

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