Україна підписала угоду про безпеку з Італією

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в суботу в Києві з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцне підґрунтя для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - написав він у телеграм-каналі.

"Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7. Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатність і відновлення нашої держави, і за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - написав також він.