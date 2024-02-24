Столтенберг: НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, членство якої в Альянсі - питання часу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг до другої річниці від дня повномасштабного вторгнення Росії до України виступив із заявою, запевнивши, що альянс продовжуватиме підтримувати Україну, членство якої в організації - питання часу.

Текст заяви поширила в суботу штаб-квартира альянсу.

"Президент Путін розпочав цю війну, тому що хотів закрити двері НАТО, і позбавити Україну права обирати свій власний шлях. Але він домігся прямо протилежного: Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Ми допомагаємо зробити ваші сили все більш сумісними з силами союзників. Ми разом відкриємо новий Об'єднаний центр аналізу, навчання та освіти в Польщі. І ми поглиблюємо наші політичні зв'язки через Раду НАТО-Україна, де ми консультуємося і разом ухвалюємо рішення. Україна вступить до НАТО. Питання не в "якщо", а в "коли". Поки ми готуємо вас до цього дня, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну. Для вашої безпеки і для нашої", - заявив Столтенберг.

Генсек констатував, що ситуація на полі бою залишається вкрай серйозною. "Мета президента Путіна домінувати в Україні не змінилася, і немає жодних ознак того, що він готується до миру. Але ми не повинні зневірятися. Україна знову і знову демонструє чудову майстерність і жорстоку рішучість. Україна не впала за кілька тижнів, як багато хто побоювався. Ви відбили половину території, захопленої Росією. Відтіснили Росію від значної частини Чорного моря. І завдали важких втрат російським військам", - зазначив він.

Столтенберг наголосив, що передусім Україна зберігає свою свободу і незалежність. "Це стало можливим завдяки вашій сміливості та рішучості. Це стало можливим завдяки великій військовій та економічній підтримці з боку союзників по НАТО. Тільки за останні дні та тижні союзники оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів. Вони охоплюють такі ключові можливості, як артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона і бойові катери. А також обладнання та запчастини для F-16, дрони та засоби розмінування. Очікується додаткова підтримка", - перерахував генсек НАТО.