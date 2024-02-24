У війні проти України РФ зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою - прем'єр Бельгії

Війна Росії проти України багато чого змінила в Україні та в усьому світі, РФ зазнавала однієї стратегічної поразки за одною, сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час меморіальної церемонії в Гостомелі з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Росіяни намагалися створити в Гостомелі плацдарм..., але вони зазнали поразки. Російська поразка в Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ", - сказав він.

"Війна Росії проти України багато чого змінила в Україні та в усьому світі. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою. НАТО збільшило свою ефективність і знову стало центром колективної безпеки в Європі... Російський флот знищений. Російська зброя виявилася такою, яка не може протистояти західній", - зазначив прем'єр Бельгії.

За його словами, всього цього не було б, якби не відбулися такі важливі битви, як тут, у Гостомелі, які дали змогу Україні продовжувати боротьбу.