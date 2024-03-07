ГУР МО отримала дані про намір РФ захопити аеродром "Антонов" 24 лютого 2022 р. від надійного інформатора - Буданов

Головне управління Міністерства оборони України (ГУР МО) отримало від надійного інформатора дані про намір росіян захопити аеродром "Антонов" у Гостомелі 24 лютого 2022 року, повідомляє пресслужба з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Zeit.

Згідно з повідомленням, опублікованим у фейсбуці, для оборони "Антонова" були відправлені найдосвідченіші розвідники-спецпризначенці. Буданов доповідав президенту України Володимиру Зеленському дані про ситуацію на полі бою в Гостомелі, які отримав від своїх підрозділів, задіяних в обороні аеродрому.

"Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі", - зазначив Буданов.

Зазначається, що підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російських окупантів у другій половині дня 24 лютого. В результаті до кінця ночі в бою вдалося ліквідувати близько 80 ворожих десантників.

"Далі злітно-посадкова смуга аеродрому була пошкоджена українською артилерією, щоб унеможливити посадку військово-транспортних літаків держави-агресора", - зазначено в повідомленні.

У ГУР зазначають, що битва за аеродром у Гостомелі зірвала московський бліцкриг і розбила наміри РФ окупувати Київ "за три дні".