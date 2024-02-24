Події

12:03 24.02.2024

За добу на півдні внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено понад 10 багатоповерхівок

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За добу на півдні внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено понад 10 багатоповерхівок

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів, а також проводити артилерійські обстріли та атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, повідомляє командування Сил оборони півдня України.

"Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів поранено 3 цивільних особи. Пошкоджено понад десяток багатоповерхівок, понад три десятки приватних будинків, 4 адміністративні будівлі, навчальний заклад, трансформаторну підстанцію, господарські будівлі, кілька магазинів, гаражі, газопровід та понад десяток цивільних автомобілів", - зазначено в повідомленні.

Протягом бойової доби (з 7:00 до 7:00) ворог завдав ракетного удару по Миколаївській області. Обійшлося без втрат і руйнувань. Також, не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонської області, ворог застосував 35 FPV-дронів, 9 ударних БпЛА "Ланцет" і скинув із БпЛА різних модифікацій 6 осколкових боєприпасів.

Унаслідок скидання розривних боєприпасів поранено цивільну особу.

Крім того, окупанти 7 разів обстріляли з артилерії Херсон. Також під ворожими обстрілами опинилися Велетенське, Станіслав, Тягинка та Новотягинка, Кизоміс, Зміївка, Придніпровське, Інгулець, Осокорівка та Антонівка в Херсонській області, Очаківська та Куцурурубська громади на Миколаївщині. 

Теги: #обстріли #південь

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