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10:29 24.02.2024

Сирський: сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності

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Сирський: сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну закликав зберігати єдність.

"Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що наша перемога в єдності. І вона неодмінно буде. Бо світло завжди перемагає темряву", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Він нагадав, що саме завдяки єдності українського народу держава вистояла від початку вторгнення.

"Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили в бій із ворогом. Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися до Сил територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів розпочали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми обрали зброю", - наголосив головнокомандувач.

Україна змогла захистити Київ, звільнити острів Зміїний і очистити Чорне море, провести Харківську наступальну операцію і звільнити Херсон.

"Була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об'єктивні обставини не принесла бажаного результату. Сьогодні ми продовжуємо битися з ворогом уздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою - ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини й доньки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше - своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!", - наголосив Сирський.

Він подякував усім українським захисницям і захисникам, які продовжують відбивати російські атаки та знищують ворога.

"Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам - усім тим, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу Перемогу! Цього дня я також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина - це насамперед збереження життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, утім, найцінніше, що в нас є, - життя українського воїна", - наголосив головнокомандувач.

"Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе", - підсумував він. 

Теги: #річниця #вторгнення #сирський

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