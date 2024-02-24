До Києва прибула делегація західних лідерів, зокрема прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

Чотири західні лідери, включно з прем'єр-міністрами Італії, Канади та Бельгії, прибули в суботу до Києва, щоб висловити солідарність з Україною з нагоди другої річниці російського вторгнення, повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністри Італії Джорджія Мелоні, Канади Джастін Трюдо, Бельгії Александер де Кроо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибули в українську столицю вночі потягом із сусідньої Польщі, йдеться в заяві італійського уряду.

Пізніше цього дня заплановано проведення відеоконференції з Києва, в якій візьмуть участь лідери країн "Великої сімки", а президента України Володимира Зеленського буде запрошено приєднатися до дискусії.