Події

08:32 24.02.2024

До Києва прибула делегація західних лідерів, зокрема прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

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До Києва прибула делегація західних лідерів, зокрема прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

Чотири західні лідери, включно з прем'єр-міністрами Італії, Канади та Бельгії, прибули в суботу до Києва, щоб висловити солідарність з Україною з нагоди другої річниці російського вторгнення, повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністри Італії Джорджія Мелоні, Канади Джастін Трюдо, Бельгії Александер де Кроо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибули в українську столицю вночі потягом із сусідньої Польщі, йдеться в заяві італійського уряду.

Пізніше цього дня заплановано проведення відеоконференції з Києва, в якій візьмуть участь лідери країн "Великої сімки", а президента України Володимира Зеленського буде запрошено приєднатися до дискусії.

 

 

 

Теги: #лідери #захід

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