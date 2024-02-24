Події

08:24 24.02.2024

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Вранці, 24 лютого, в Україну прибула Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона повідомила в соцмережі X, опублікувавши фотографію з вокзалу в Києві.

"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб відзначити надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", - написала вона в мікроблозі.

 

 

 

Теги: #київ #урсула_ляєн

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