Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Вранці, 24 лютого, в Україну прибула Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона повідомила в соцмережі X, опублікувавши фотографію з вокзалу в Києві.

"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб відзначити надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", - написала вона в мікроблозі.