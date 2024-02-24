Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 і всі 12 "шахедів", які атакували Україну

У ніч на 24 лютого силами ППО знищено 2 ракети Х-59 і всі 12 "Шахедів", які атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі в суботу вранці.

"У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) і 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що "в результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей".

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.