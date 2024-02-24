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07:13 24.02.2024

Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

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Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $310 млн) протягом наступного року на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва артилерійських боєприпасів для України, повідомляють на сайті уряду Великої Британії 24 лютого.

Зазначається, що повідомлення про надання фінансування "відбулося рівно через два роки після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну - водночас артилерія довела свою вирішальну роль у бойових успіхах України, постійно пригнічуючи російські сили і заважаючи їм здійснювати значні прориви".

Крім того, сказано в заяві, міністр оборони Грант Шаппс підтвердив поставку для ЗСУ додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone. У результаті чого загальна кількість поставлених Україні ракет Brimstone перевищила 1300 одиниць.

"На додаток до пакета фінансування артилерії та ракет, нову серію контрактів на кілька мільйонів фунтів підписали між відділом закупівель Міноборони, Defense Equipment & Support (DE&S) і компанією Cook Defense Systems, яка базується у Великій Британії, на поставку сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки", - йдеться в заяві уряду.

Наголошується, що це дасть змогу ЗСУ відновлювати техніку, пошкоджену протитанковими засобами і мінами. Контракти включатимуть у себе як фінансування Великої Британії, так і кошти Міжнародного фонду для України.

 

 

 

Теги: #британія #боєприпаси

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