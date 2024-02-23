Події

23:19 23.02.2024

Чистий продаж доларів НБУ у 8-й тиждень 2024р збільшився більш ніж удвічі - до $647 млн

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Чистий продаж доларів НБУ у 8-й тиждень 2024р збільшився більш ніж удвічі - до $647 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня зріс до $647,8 млн із $322,3 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, такий результат забезпечено завдяки збільшенню продажу валюти з $322,6 млн до $648,8 млн, тоді як купівля залишається мізерною, хоча і зросла більш ніж утричі з попереднього тижня - до $0,97 млн.

Офіційний курс за минулий тиждень ослаб на 1% - з 37,9719 грн/$1 до $38,3527 грн/$1: після швидкого зниження в понеділок-середу до 38,6237 грн/$1, у четвер і п'ятницю він скоригувався в бік зміцнення.

На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав з 38,43 грн/$1 до $38,60 грн/$1, повторивши динаміку безготівкового ринку.

Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 млрд у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні. Однак через падіння зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України за минулий місяць скоротилися на 4,9%, або $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.

Теги: #валюта #нбу #україна

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