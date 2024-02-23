Україна, Нідерланди та Єврокомісія проведуть у Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів Ханке Брюінс Слот підготовку до міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України", яка має відбутися в Гаазі 2 квітня.

"У мене була гарна зустріч із моєю голландською колегою міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Брюінс Слот. Постачання нових артилерійських снарядів було нашим основним завданням. Ми також обговорили підготовку до міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України", яку Україна, Нідерланди та Європейська комісія проведуть у Гаазі 2 квітня 2024 року", - написав Кулеба в соцмережі X у п'ятницю.

Міністр також наголосив на гострій необхідності активізувати спільні зусилля зі звільнення українських цивільних осіб, утримуваних у російському полоні.