Російський А-50 було збито між Ростовом і Краснодаром - джерело

Російський літак А-50, про ліквідацію якого повідомлялося раніше, був збитий на російській території.

Як повідомляє джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в Силах оборони України, "літак А-50 був збитий між Ростовом і Краснодаром".

Спецоперацію проводили Повітряні сили та Головне управління розвідки Міноборони.

Пізніше ГУР опублікувало інформацію в Телеграмі, що внаслідок спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий російський літак А-50У, а також опублікувало карту.

"Знищений А-50У - нова модернізована російська версія літака. Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління і наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50У - черговий серйозний удар по потенціалу і можливостям терористичної москви", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ".

Також у ГУР повідомили, що вартість такого судна, яких у держави-агресора залишилися одиниці, становить 350 мільйонів доларів.

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ліквідацію ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества!" Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат! Працюємо далі! Разом - до перемоги", - підсумував Олещук.

Тим часом, за інформацією росЗМІ, оперштаб Кубані повідомив про падіння двох літальних апаратів у Канівському районі: "Близько 20:00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району сталося падіння двох літальних апаратів".