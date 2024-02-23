Події

20:05 23.02.2024

У штаб-квартирі НАТО відбулася церемонія, присвячена другій річниці вторгнення РФ в Україну

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У штаб-квартирі НАТО відбулася церемонія, присвячена другій річниці вторгнення РФ в Україну

У штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору в Брюсселі пройшла церемонія, присвячена другій річниці з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє в п'ятницю альянс, під час церемонії заступник генерального секретаря Мірча Джоане наголосив на важливості продовження підтримки України. Він привітав успіх України на полі бою після вторгнення і наголосив на незмінній прихильності НАТО цій країні. "Україна бореться, сповнена рішучості перемогти... НАТО сповнене рішучості підтримати вас", - сказав Джоане.

Замгенсека нагадав про різні види підтримки, наданої союзниками з початку війни, і наголосив, що всі члени альянсу погодилися з тим, що Україна стане членом НАТО. "Я вірю в Україну. Я вірю в НАТО. І я вірю, що разом ми зможемо гарантувати більш безпечне майбутнє для всіх нас", - наголосив він.

Після звернення Джоане учасники церемонії вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання, після чого український баритон, Володимир Капшук, який наразі працює в Паризькій національній опері, виконав державний гімн України. Потім посли НАТО прикріпили до карти України соняшники.

 

 

Теги: #нато #церемонія

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