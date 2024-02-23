Росіяни за добу завдали п’ять ракетних і 60 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали 5 ракетних і 60 авіаційних ударів, а також здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.