Події

18:53 23.02.2024

Кількість жертв атаки російського БПЛА на Дніпро збільшилася до двох осіб

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Кількість жертв атаки російського БПЛА на Дніпро збільшилася до двох осіб

Під завалами розбитого дроном будинку в Дніпрі виявлено тіло жінки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8-м і 9-м поверхами знайшли тіло жінки. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Бракує слів...", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п'ятницю в Дніпрі загинув чоловік, ще вісім осіб постраждали, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

 

Теги: #жертви #дніпро

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