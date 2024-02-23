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18:27 23.02.2024

Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася

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Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні сьогодні не відбулася.

"Сьогодні Україна та Польща залишаються хорошими партнерами й союзниками. Стратегічними союзниками. Однак в останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, що вдарила по нашій економіці й наших можливостях краще захищатися", - сказав Шмигаль на кордоні з Польщею в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що місяць тому сторони погоджувалися з тим, що блокування кордону шкодить обом країнам і що важливо не допускати таких інцидентів.

"Минув місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки зараз ми бачимо відверті провокації. Ми розуміємо складнощі, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо назустріч", - додав він.

Шмигаль заявив, що президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися і знайти компроміс.

"Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І уряд України сьогодні тут. Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", - констатував прем'єр.

Теги: #кордон #шмигаль

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