Умєров і Сирський відвідали перший центр рекрутингу ЗСУ, який відкрився у Львові

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали перший центр рекрутингу української армії, який нещодавно відкрився у Львові.

"Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів – чи не видають тут повісток. Рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки. Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони та надавати консультації", - написав Умєров у фейсбуці.

Він зазначив, що зараз у центрі працюють п'ятеро рекрутерів.

"Хтось із них відслужив у війську, хтось – прийшов зі сфери IT та хоче впровадити свій досвід рекрутингу у війську", - зазначив міністр.

"Вітаю команду із вдалим стартом. Далі таких центрів буде більше", - додав він.