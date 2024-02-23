ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

На сьогодні РФ може використовувати проти України майже триста бойових літаків, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Багато (літаків має ворог - ІФ-У). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків", - сказав Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що українські сили збили не так давно важливу ціль - ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити", - пояснили в розвідці.

Скібіцький зазначив, що літаки F-16, які незабаром будуть передані в Україну, - це один із засобів, який дасть змогу винищувати ворожу авіацію, яку застосовують для завдання бомбових ударів. Водночас він наголосив, що "росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру".

"Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове (недалеко від міста Кропивницького), намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну. А ми вже чітко впевнені і знаємо, що західні зразки озброєння набагато кращі й мають перевагу над російським, над радянським озброєнням. Будь-які. Це і точність, і ефективність, і інші параметри", - розповів заступник начальника Головного управління розвідки.