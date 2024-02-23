Події

14:00 23.02.2024

"Київтеплоенерго" відновило опалення понад 220 будинків Шевченківського району менш як за добу

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Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) вранці у п'ятницю, 23 лютого, близько 7:00 відновило подачу теплоносія до багатоповерхових будинків Шевченківського району, які близько доби залишалися без опалення й гарячої води через ремонт тепломережі на бульварі Тараса Шевченка.

"Управителі будинків забезпечують підключення тепла безпосередньо до помешкань киян", – повідомила компанія у телеграм-каналі вдень у п'ятницю.

Як зазначили у КТЕ, аварійно-відновлювальна служба підприємства здійснила ремонтні роботи в максимально стислий термін.

Як повідомлялося, 22 лютого близько 12:00 у зв'язку з проведенням ремонтних робіт було призупинено теплопостачання до 227 житлових будинків Шевченківського району.

"Енергетики демонтували пошкоджену ділянку трубопроводу, замість якої змонтували нову сталеву трубу. Після закінчення зварювальних робіт відключену тепломережу заповнили водою і вже вранці 23 лютого близько 7:00 відновили подачу теплоносія до багатоповерхівок", - зазначили у КТЕ.

Буде також виконано гідро- й теплоізоляцію трубопроводів, монтаж залізобетонних конструкцій, засипку траншеї та після завершення цих робіт - благоустрій території. 

Теги: #теплопостачання #бульвар #київтеплоенерго

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