Події

13:19 23.02.2024

У Києві та області в п'ятницю та суботу пориви вітру, оголошено I рівень небезпеки

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У Києві та області в п'ятницю та суботу пориви вітру, оголошено I рівень небезпеки

У п'ятницю з утриманням до кінця доби й у суботу вдень у Києві та в області пориви вітру 15-20 м/с, оголошено I рівень небезпеки, жовтий, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 24 лютого, у столиці та в області мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с. В області температура вночі 2-7° тепла, удень 8-13°, у Києві - вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

У неділю та понеділок, 25-26 лютого, у Київській області та столиці хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура в області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у Києві - вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

У вівторок і середу, 27-28 лютого, в області та столиці без опадів. Температура в Києві вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла, в області - вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

Теги: #область #київ #пориви_вітру

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