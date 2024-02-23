Події

13:09 23.02.2024

Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув в Україну

1 хв читати

Делегація Конгресу США на чолі з лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером прибула в Україну.

"Я очолюю цю делегацію на зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народові, що Америка підтримує його, показати нашим союзникам із НАТО і європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, а також захистити нашу демократію і національну безпеку", - написав Шумер у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Теги: #україна #сенат_сша #представник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 23.02.2024
Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

13:51 23.02.2024
Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року

Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року

13:17 23.02.2024
Для України важлива участь Китаю в Саміті миру - Жовква

Для України важлива участь Китаю в Саміті миру - Жовква

12:43 23.02.2024
Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

03:24 23.02.2024
Втрати армії РФ у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ

Втрати армії РФ у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ

02:46 23.02.2024
У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

00:27 23.02.2024
В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

23:51 22.02.2024
Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила

Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила

15:58 22.02.2024
Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $250 млн

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $250 млн

15:24 22.02.2024
Зустріч представників урядів Польщі та України відбудеться 28 березня

Зустріч представників урядів Польщі та України відбудеться 28 березня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року

Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

Для України важлива участь Китаю в Саміті миру - Жовква

Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні, упевнений Жовква

Фінанси для постачання в Україну 800 тис. снарядів буде знайдено - Жовква

ОСТАННЄ

РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

"Київтеплоенерго" відновило опалення понад 220 будинків Шевченківського району менш як за добу

Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

Підозрюваного в хабарництві заступника голови Запорізької облради взято під варту з альтернативою 3 млн грн

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав конфіскувати активи РФ

У Києві та області в п'ятницю та суботу пориви вітру, оголошено I рівень небезпеки

Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні, упевнений Жовква

Фінанси для постачання в Україну 800 тис. снарядів буде знайдено - Жовква

Ворог знову здійснив п'ять скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною на таврійському напрямку - Тарнавський

Рада ухвалила в цілому закон про демобілізацію строковиків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА