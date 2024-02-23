Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув в Україну

Делегація Конгресу США на чолі з лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером прибула в Україну.

"Я очолюю цю делегацію на зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народові, що Америка підтримує його, показати нашим союзникам із НАТО і європейським союзникам, що ми підтримуємо їх, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, а також захистити нашу демократію і національну безпеку", - написав Шумер у соціальній мережі Х у п'ятницю.