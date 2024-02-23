Події

11:50 23.02.2024

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам в Одесі та Дніпрі ліквідовувати наслідки атак російських безпілотників

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Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам в Одесі та Дніпрі ліквідовувати наслідки атак російських безпілотників

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) в Одесі та Дніпрі допомагають ліквідувати наслідки нічних атак російських безпілотників.

"Одеський загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці обстрілу. Волонтери надавали допомогу рятувальникам під час гасіння пожежі та забезпечили їх питною водою. Також надавали першу психологічну допомогу та першу допомогу постраждалим", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в п'ятницю.

Волонтери загону швидкого реагування ТЧХУ Дніпропетровської області надавали першу психологічну допомогу постраждалим у Дніпрі, зігрівали дітей термоковдрами.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти п'ятниці в Одесі загинули троє людей, у Дніпрі постраждали восьмеро осіб.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, будівля підприємства в прибережній зоні Одеси зазнала значних руйнувань, спалахнула пожежа на площі 500 кв. м. Триває пошуково-рятувальна операція.

У Дніпрі тривають пошуки людей, які можуть бути під завалами зруйнованого багатоповерхового будинку.

 

 

Теги: #атаки #тчху

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