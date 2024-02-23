На станції "Дорогуськ" невідомі висипали із зерновозів ріпак

У п'ятницю близько 9:00 за київським часом невідомі особи на станції "Дорогуськ" відчинили люки двох зерновозів на коліях 1435 мм і висипали ріпак, який прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі, повідомила АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

Зазначено, що УЗ готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені й покарані негайно, щоб в інших не було спокуси їх повторити", - заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.