Події

12:11 23.02.2024

На станції "Дорогуськ" невідомі висипали із зерновозів ріпак

1 хв читати

У п'ятницю близько 9:00 за київським часом невідомі особи на станції "Дорогуськ" відчинили люки двох зерновозів на коліях 1435 мм і висипали ріпак, який прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі, повідомила АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

Зазначено, що УЗ готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені й покарані негайно, щоб в інших не було спокуси їх повторити", - заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Теги: #рапс #залізниця #інцидент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 19.02.2024
ВАКС скасував виправдувальний вирок колишнім членам тарифної комісії Держадміністрації залізничного транспорту України

ВАКС скасував виправдувальний вирок колишнім членам тарифної комісії Держадміністрації залізничного транспорту України

20:38 16.02.2024
"Укрзалізниця" обладнала ще чотири санітарні вагони для потреб ЗС України

"Укрзалізниця" обладнала ще чотири санітарні вагони для потреб ЗС України

17:17 09.01.2024
Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу за грошову винагороду підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини - прокуратура

Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу за грошову винагороду підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини - прокуратура

15:31 15.12.2023
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

15:08 15.12.2023
Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

13:15 30.11.2023
У Львівській області чоловік дістав смертельну травму під час незаконної рубки лісу

У Львівській області чоловік дістав смертельну травму під час незаконної рубки лісу

16:05 13.11.2023
Україна, Молдова і Румунія домовилися про оптимізацію вантажних залізничних перевезень

Україна, Молдова і Румунія домовилися про оптимізацію вантажних залізничних перевезень

16:34 05.11.2023
Відкрито справу за фактом конфлікту поліцейського і прикордонника в Києві - прокуратура

Відкрито справу за фактом конфлікту поліцейського і прикордонника в Києві - прокуратура

16:10 05.11.2023
Поліція почала службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського і прикордонника в Києві

Поліція почала службову перевірку за фактом конфлікту поліцейського і прикордонника в Києві

18:10 27.10.2023
Офіційна заява Young Business Club щодо інциденту на форумі молодих підприємців 26 жовтня

Офіційна заява Young Business Club щодо інциденту на форумі молодих підприємців 26 жовтня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фінанси для постачання в Україну 800 тис. снарядів буде знайдено - Жовква

Ворог знову здійснив п'ять скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною на таврійському напрямку - Тарнавський

Рада ухвалила в цілому закон про демобілізацію строковиків

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

ОСТАННЄ

Фінанси для постачання в Україну 800 тис. снарядів буде знайдено - Жовква

Ворог знову здійснив п'ять скидів із БПЛА гранат з отруйною речовиною на таврійському напрямку - Тарнавський

Рада ухвалила в цілому закон про демобілізацію строковиків

У суботу в Україні буде переважно без опадів, на сході вночі від +3° до -2°, вдень 4-9° тепла

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам в Одесі та Дніпрі ліквідовувати наслідки атак російських безпілотників

У Києві горять склади на Подолі

У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

Костін: Німеччина опитала понад 160 свідків воєнних злочинів РФ

ВАКС відмовив у заочному розслідуванні щодо екснардепа Грановського у справі "ОПЗ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА