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11:38 23.02.2024

У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

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У Дніпрі триває розбір завалів у будинку після атаки БПЛА, доля двох людей невідома - мер

У Дніпрі рятувальники продовжують розбір завалів багатоповерхового будинку, пошкодженого внаслідок атаки ворожих БПЛА, доля двох людей залишається невідомою, повідомляє мер міста Борис Філатов.

"У житловому будинку на лівому березі триває розбір завалів. Доля двох людей, одному з яких 96 років, досі невідома. Також тут продовжують працювати всі комунальні служби – зокрема тепловики, міськводоканал, газовики, адже в пошкодженій багатоповерхівці від ночі відʼєднано комунікації", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Мер повідомив, що мешканці одного і половини другого під'їздів будуть відселені. Також фахівці матимуть зробити висновки щодо дій для решти будинку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п'ятницю в Дніпрі постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Теги: #дніпро #завали #розбір

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