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11:09 23.02.2024

Мовний омбудсмен наклав 34 штрафи за порушення мовного законодавства у 2022-2024 рр.

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Мовний омбудсмен наклав 34 штрафи за порушення мовного законодавства у 2022-2024 рр.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 34 штрафи на загальну суму 125,8 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2022-2024 роках.

Згідно з відповіддю уповноваженого із захисту державної мови на запит агентства "Інтерфакс-Україна", за період із 2020 року до 20 лютого 2024 року мовний омбудсмен здійснив 460 заходів державного контролю щодо застосування державної мови, а ще 95 перебувають в опрацюванні.

Крім того, у відповіді зазначено, що в період із 2022 року до 20 лютого 2024 року мовний омбудсмен застосував за порушення мовного законодавства 34 адміністративні стягнення у вигляді штрафу, з них: у 2022 році накладено 9 стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році - 21 стягнення на 85 тис. грн і з початку 2024 року - 4 стягнення на 13,6 тис. грн.

Водночас у секретаріаті уповноваженого заявили, що не можуть розкрити інформацію, на кого саме було накладено штрафи.

Як повідомлялося, до уповноваженого із захисту державної мови в Україні у 2023 році надійшло на 30% більше скарг про порушення мовного законодавства, ніж у 2022 році.

Теги: #штрафи #порушення #мовний_закон

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