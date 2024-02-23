Ворог уночі продовжив обстрілювати Сумську область

Російські війська вночі в п'ятницю продовжили обстрілювати Сумську область, зокрема, п'ять громад, повідомляє Сумська ОВА.

"Уночі та вранці росіяни провели 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та РСЗВ. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Серединно-Будська та Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

По ️Білопільській з території РФ здійснено обстріли з міномета (15 вибухів). У Юнаківській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). По ️Великописарівській ворог вдарив із РСЗВ (12 вибухів). На територію️ Середино-Будської росіяни скинули 13 мін. По ️Зноб-Новгородській проведено мінометний обстріл (4 вибухи).