До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

В Одесі внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п'ятницю загинуло троє людей, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Одещина... Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, їхні дані встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

На місці ворожої атаки продовжують працювати профільні служби.

Як повідомлялося, рятувальники виявили одного загиблого під час ліквідації пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури в Одесі, яка виникла внаслідок атаки в ніч на п'ятницю російських військ безпілотниками, повідомила пресслужба Сил оборони півдня.