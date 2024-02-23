Події

07:29 23.02.2024

До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

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До трьох зросла кількість загиблих унаслідок ворожої атаки БПЛа в Одесі

В Одесі внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на п'ятницю загинуло троє людей, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Одещина... Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, їхні дані встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

На місці ворожої атаки продовжують працювати профільні служби.

Як повідомлялося, рятувальники виявили одного загиблого під час ліквідації пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури в Одесі, яка виникла внаслідок атаки в ніч на п'ятницю російських військ безпілотниками, повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

 

 

 

Теги: #атака #одеса #загиблі

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