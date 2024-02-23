Події

07:09 23.02.2024

У Дніпропетровській області за підтримку Путіна і російської армії затримано трьох колаборантів

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У Дніпропетровській області за підтримку Путіна і російської армії затримано трьох колаборантів

Правоохоронці виявили колаборантів у Дніпропетровській області та повідомили їм про підозру за підтримку армії РФ і президента Володимира Путіна, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані, використовуючи власні сторінки в забороненій соцмережі, розміщували коментарі під публікаціями антиукраїнської спрямованості.

Зокрема, мешканець Первомайська неодноразово заперечував збройну агресію РФ, називаючи її "спецоперацією", та бажав удачі військовим держави-агресора.

Інший підозрюваний - проросійськи налаштований житель Павлограда вихваляв армію РФ та її командування.

Ще одним підозрюваним виявився мешканець міста Кривий Ріг, який підтримував Путіна та заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, наголошуючи, що "Крим - це частина Росії та ніколи не буде українським".

Під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, зазначили в Офісі генпрокурора.

"Трьом громадянам повідомлено про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #затримання #дніпропетровська #колаборанти

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