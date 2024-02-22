Шольц підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів на посаду генсека НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсекретаря НАТО, заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

"Канцлер Шольц підтримує ідею призначення Марка Рютте на посаду нового генсекретаря НАТО", - написав Гебештрайт у соціальній мережі X (Twitter).

Термін повноважень нинішнього генсека альянсу Єнса Столтенберга закінчується в жовтні.

Минулого року 56-річний Рютте заявив про бажання піти з політики. Цього року він завершує перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, яке тривало 13 років.

Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.