Шольц підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів на посаду генсека НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсекретаря НАТО, заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.
"Канцлер Шольц підтримує ідею призначення Марка Рютте на посаду нового генсекретаря НАТО", - написав Гебештрайт у соціальній мережі X (Twitter).
Термін повноважень нинішнього генсека альянсу Єнса Столтенберга закінчується в жовтні.
Минулого року 56-річний Рютте заявив про бажання піти з політики. Цього року він завершує перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, яке тривало 13 років.
Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.