"Укрзалізниця" довезе пасажирів, які запізнилися на поїзд через протести в Польщі, наступними рейсами

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) доставить пасажирів, які не можуть вчасно дістатися вокзалів через перекриття трас польськими активістами, попутними рейсами, які вирушають упродовж наступних 24 годин, повідомив спікер пасажирського напряму УЗ Олександр Шевченко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Пасажири, які не встигнуть на свій потяг через перекриття трас, упродовж доби можуть сісти на інший потяг "Укрзалізниці" з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс", - ідеться в повідомленні компанії в телеграмі.

Згідно з ним, УЗ не гарантує наявність вільних місць, однак зробить усе можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах і довезти в Україну за графіком.

Уточнюється, що дістатися до України впродовж наступних 24 годин можна на поїздах: №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива в Любліні); №32 Перемишль - Запоріжжя; №52, №90, №706 і №716 Перемишль - Київ; №94 Хелм - Харків; №20 і №24 Хелм - Київ і №120 Хелм - Дніпро.

В УЗ зазначили, що рух поїздів між Польщею та Україною відбувається у стандартному режимі.