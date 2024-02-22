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19:01 22.02.2024

Безумовним пріоритетом є захист наших людей від російського терору - зустріч Зеленського з дипломатами

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Президент України Володимир Зеленський у четвер на зустрічі з іноземними дипломатами, представниками держав і міжнародних організацій визначив завдання на 2024 рік з метою якнайшвидшого завершення війни відповідно до норм міжнародного права.

"24-й рік – особливий, бо саме в цей рік ми маємо зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права. Відповідно, на цей рік ми маємо кілька абсолютно конкретних завдань", - заявив президент.

Зокрема, Зеленський назвав безумовним пріоритетом захист українського народу від російського терору.

"Ми не можемо дозволити, щоб Путіну вдалося замінити міжнародне право правилами терору. Тому ми дуже вдячні кожній державі та кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Це все рятує тисячі життів і наближає завершення війни", - сказав він.

Також глава держави зазначив, що Україна прагне об'єднати міжнародну спільноту заради реалізації Формули миру, оскільки "вона здатна принести мир - справжній, чесний та зрозумілий кожному народу. Також повернути додому, в Україну, наших людей – дітей і дорослих".

Крім того, Зеленський закликав держави та компанії світу до оборонної співпраці.

"Сучасна Росія не просто не поважає когось у світі, а не поважає всі принципи, які регулюють життя у світі. Будь-хто може стати мішенню для РФ. Треба чесно визнавати - коли хтось ігнорує всі правила і принципи, цей хтось є глобальною загрозою... Ми маємо зміцнювати наші арсенали й адаптувати їх до умов сучасних викликів і сучасної війни", - зазначив президент.

Президент України також закликав до спільної роботи над блокуванням для РФ обходу санкцій і до якнайшвидшої конфіскації заморожених російських активів.

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