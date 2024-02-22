"Нова пошта" має намір придбати львівське "Нова девелоп"

ТОВ "Нова пошта", найбільший логістичний оператор України з групи NOVA, має намір придбати ТОВ "Нова девелоп" (с. Сокільники Львівського р-ну Львівської обл.), основним видом діяльності якого зазначено надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Як зазначено в повідомленні Антимонопольного комітету України (АМКУ), він надав "Новій пошті" в четвер дозвіл на придбання частки, що забезпечує перевищення 50% голосів у "Нова девелоп".

У держреєстрі зазначено, що зареєстрована наприкінці травня 2023 року "Нова девелоп" є правонаступником "Бест Логістик Груп", яка займалася будівництвом і наданням в оренду логістичних комплексів і входила в девелоперський холдинг повного циклу Globus.

"Бест Логістик Груп" уже співпрацювало з "Новою поштою" під час будівництва сортувального термінала у Львові у 2019 році, інвестиції у створення якого становили майже EUR10 млн, при цьому вкладення "Нової пошти" - близько EUR4 млн. За словами співзасновника ГК NOVA В'ячеслава Клімова, "Нова пошта" відповідала за обладнання, тоді як "Бест Логістик Груп" - за спорудження будівлі.

На сайті Globus зазначено, що в його портфелі перебуває понад 10 проєктів на різній стадії реалізації площею 220 тис. кв. м, що розвиваються разом із партнерами. Серед них є житлові будинки преміум і комфорт-класів, логістичні термінали, бізнес-центри, готелі та багатофункціональні комплекси, тоді як площа вже реалізованих проєктів становить 96 тис. кв. м. Також зазначається, що група є стратегічним партнером "Нової пошти", має власну виробничу базу у вигляді двох бетонних заводів.

Статутний капітал "Нова девелоп", згідно з держреєстром, становить 186,4 млн грн, тоді як у "Бест Логістик Груп" він був на рівні 1 млн грн. Бенефіціаром через корпоративний венчурний інвестфонд "Магістрат інвест" зазначений Володимир Фенік.

Виручка "Бест Логістик Груп" у 2022 році становила 46,87 млн грн проти 36,62 млн грн роком раніше, а чистий збиток зріс до 12,33 млн грн із 3,58 млн грн.