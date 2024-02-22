Події

19:17 22.02.2024

"Нова пошта" має намір придбати львівське "Нова девелоп"

2 хв читати
"Нова пошта" має намір придбати львівське "Нова девелоп"

ТОВ "Нова пошта", найбільший логістичний оператор України з групи NOVA, має намір придбати ТОВ "Нова девелоп" (с. Сокільники Львівського р-ну Львівської обл.), основним видом діяльності якого зазначено надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Як зазначено в повідомленні Антимонопольного комітету України (АМКУ), він надав "Новій пошті" в четвер дозвіл на придбання частки, що забезпечує перевищення 50% голосів у "Нова девелоп".

У держреєстрі зазначено, що зареєстрована наприкінці травня 2023 року "Нова девелоп" є правонаступником "Бест Логістик Груп", яка займалася будівництвом і наданням в оренду логістичних комплексів і входила в девелоперський холдинг повного циклу Globus.

"Бест Логістик Груп" уже співпрацювало з "Новою поштою" під час будівництва сортувального термінала у Львові у 2019 році, інвестиції у створення якого становили майже EUR10 млн, при цьому вкладення "Нової пошти" - близько EUR4 млн. За словами співзасновника ГК NOVA В'ячеслава Клімова, "Нова пошта" відповідала за обладнання, тоді як "Бест Логістик Груп" - за спорудження будівлі.

На сайті Globus зазначено, що в його портфелі перебуває понад 10 проєктів на різній стадії реалізації площею 220 тис. кв. м, що розвиваються разом із партнерами. Серед них є житлові будинки преміум і комфорт-класів, логістичні термінали, бізнес-центри, готелі та багатофункціональні комплекси, тоді як площа вже реалізованих проєктів становить 96 тис. кв. м. Також зазначається, що група є стратегічним партнером "Нової пошти", має власну виробничу базу у вигляді двох бетонних заводів.

Статутний капітал "Нова девелоп", згідно з держреєстром, становить 186,4 млн грн, тоді як у "Бест Логістик Груп" він був на рівні 1 млн грн. Бенефіціаром через корпоративний венчурний інвестфонд "Магістрат інвест" зазначений Володимир Фенік.

Виручка "Бест Логістик Груп" у 2022 році становила 46,87 млн грн проти 36,62 млн грн роком раніше, а чистий збиток зріс до 12,33 млн грн із 3,58 млн грн.

Теги: #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 12.02.2024
"Нова пошта" у 2023 р. доставила 412 млн посилок

"Нова пошта" у 2023 р. доставила 412 млн посилок

11:25 26.01.2024
"Нова пошта" збільшила мережу в Україні у 2023 р. на 23%, планує зростання витрат на ці цілі у 2024 р. на 72,7%

"Нова пошта" збільшила мережу в Україні у 2023 р. на 23%, планує зростання витрат на ці цілі у 2024 р. на 72,7%

12:49 18.01.2024
Nova планує оновлення застосунку "Нової пошти" на початку весни

Nova планує оновлення застосунку "Нової пошти" на початку весни

12:15 12.01.2024
Співвласник "Нової пошти" зацікавився питанням супутнього продажу у відділеннях

Співвласник "Нової пошти" зацікавився питанням супутнього продажу у відділеннях

11:48 09.01.2024
ГК "Нова пошта" змінила назву на NOVA

ГК "Нова пошта" змінила назву на NOVA

15:27 28.12.2023
"Нова пошта" у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів на 22,4%

"Нова пошта" у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів на 22,4%

16:16 27.12.2023
"Нова пошта" і "Повернись живим" за 7 міс.-2023 зібрали 330 млн грн на засоби зв'язку для ППО

"Нова пошта" і "Повернись живим" за 7 міс.-2023 зібрали 330 млн грн на засоби зв'язку для ППО

20:33 21.12.2023
Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

Відділення "Нової пошти" в Херсоні повністю згоріло внаслідок дронової атаки РФ

16:36 12.12.2023
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії

16:32 06.12.2023
"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу в месенджерах нібито від імені компанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

ОСТАННЄ

За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

Ситуація на фронті в Донецькій області динамічна, українські військові відновили кілька позицій - ОСУВ "Таврія"

Уряд Польщі працює над черговим продовженням допомоги українським біженцям - Дуда

Безумовним пріоритетом є захист наших людей від російського терору - зустріч Зеленського з дипломатами

Дуда: Блокування кордону з Україною - це рішення не польської влади, а фермерів

Завершилося голосування за двох членів Ради громадського контролю НАБУ

Сили оборони України отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою

Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію в Кринках - Гуменюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА