Події

19:14 22.02.2024

РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

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РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

Одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранень унаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Серед поранених - чотири підлітки: 12, 14, 15 і 16 років. Усім надано необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Філашкін уточнив, що росіяни обстріляли Костянтинопільське з "Ураганів" - 13 снарядів влучили по території села.

"Пошкоджено багато будинків - наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу", - зазначив він.

 

Теги: #обстріл #донецька

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