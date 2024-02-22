РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

Одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранень унаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Серед поранених - чотири підлітки: 12, 14, 15 і 16 років. Усім надано необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Філашкін уточнив, що росіяни обстріляли Костянтинопільське з "Ураганів" - 13 снарядів влучили по території села.

"Пошкоджено багато будинків - наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу", - зазначив він.